男童玩乾燥劑結果爆炸 右眼球被溶掉永久失明

2017-12-12 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名8歲的男童「可可」因為好奇，把零食包內的乾燥劑拿出來玩，豈料乾燥劑發生爆炸，內容物直接飛進了可可的右眼，可可痛得哇哇大哭並在地上滾，媽媽發現後趕緊將可可送醫，結果醫生檢查後表示，可可的右眼球已經被溶掉了、終生失明，可可母親聽完醫生診斷結果過後頓時癱倒在地，連哭的力氣都沒了。

綜合中國媒體報導，可可的母親表示，兒子今年8歲，剛升小二，因為期中考成績不錯，事發當天她便給兒子買了一些零食當作獎品。

可可母親說，回到家後，可可在客廳邊吃零食邊看卡通，她則到廚房做晚餐，結果過了約15分鐘，可可卻發出了慘叫，她馬上跑出來看，卻發現可可壓著右眼，邊哭邊在地上滾，一個被炸到變形的瓶子在一旁，地上到處都是水。

經緊急送醫，醫師告知，可可的右眼球已經整個被溶掉了，永久失明，任何醫療手段都沒有辦法救回，可可母親聽完醫生診斷結果過後頓時癱倒在地。

至於可可是怎麼受傷的？可可說，當時他吃完零食後，發現裡頭有個小包（乾燥劑），他不知道那是什麼，便好奇地把小包放進有水的瓶子裡，沒想到剛放進去就爆炸了，那一瞬間他覺得有東西飛進了他的右眼，燒得特別痛，之後就看不見了。

報導稱，由於乾燥劑的主要成分為生石灰，也就是氧化鈣，加水後會產生化學反應，並產生大量的熱，若在密閉空間內因熱讓氣體膨脹，就可能發生爆炸。