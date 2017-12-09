強國幼童遭撞路中旁人漠視 7歲男童出手相救

中國一名幼童在馬路中間被撞倒後無人幫忙，只有一名才7歲的紅衣男童見義勇為，上前將幼童帶至路邊。（圖翻攝自微博影片）

2017-12-09 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西玉林市一名幼童在穿越馬路時，不慎被快速開過的電動三輪車撞倒，司機並肇事逃逸。就當現場路過的民眾沒人要伸出援手時，一名身穿紅色衣服的小男童二話不說便衝上前將幼童抱回路邊，事發片段全被路旁的監視錄影器記錄下來，於網路上曝光後，網友紛紛讚賞男童過人的勇氣。

綜合外媒報導，這起事件發生於12月2日，數名孩童於路旁玩耍時，其中一人突然穿越馬路，並被後方開來的電動三輪車撞倒在地，肇事司機見狀隨即驅車逃離現場；受傷的幼童一時無法靠自己的力量起身，只能躺在馬路中間無助哭喊，險象環生。

誇張的是，現場有不少成年人走過或騎車經過，卻沒有任何人願意上前幫忙，直到一名身穿紅衣的男童飛速跑到馬路中間將幼童扶起，發現他無法行走後，更吃力地將幼童抱至路旁；兩人到路邊後，原本紅衣男童要向另一名綠衣男童求助，對方卻被媽媽拉走了。

之後，受傷幼童的家長將孩子送往醫院治療，幼童除了皮肉受傷之外，右腳也骨折，更有顆牙齒鬆動，需花段時間好好休養；而有中國媒體找到了見義勇為的紅衣男童，原來他叫做陳玖易，今年才7歲，剛上小學一年級，面對訪問他害羞表示：「老師教我們看到別人有困難，就要去幫助他。」

肇事司機事後自首，居然稱：「我得了傷心過度的病，那時發作了啦，所以想不起來發生什麼了！」中國網友對此紛紛表示：「司機你海賊王看太多了是吧」、「越看越難過，真是世態炎涼」、「小時候學的美德，隨著年紀增長都被磨掉了」、「（救人男童）這才是真正的男子漢！」