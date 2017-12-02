佛林認罪 白宮劃清界線扯上歐巴馬

2017-12-02 03:52

〔中央社〕前國安顧問佛林今天認罪，白宮欲劃清界線、還稱佛林是「歐巴馬政府的前官員」，但分析指，「通俄門」調查，恐難如美國總統川普所願能盡快結束。

特別檢察官穆勒（Robert Mueller）11月30日將佛林（Michael Flynn）的認罪協議報告送交聯邦法院，而佛林今天現身法庭，坦承對聯邦調查局（FBI）說謊，未如實陳述自己在政權交接期間、與前俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）的往來接觸。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛林面對抗議民眾高喊「把他關起來」（lock him up），不發一語快速上車離去，而佛林向FBI不實陳述、作偽證，最高恐面臨5年有期徒刑。

白宮今天相當低調，原訂開放白宮輪值記者記錄川普與利比亞總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）會面的活動，突改成不開放採訪。

白宮法律顧問柯布（Ty Cobb）則以書面聲明表示，「今天認罪、承認向FBI不實陳述的佛林，是在白宮任職25天的前國安顧問，也是一名歐巴馬政府前官員」，而佛林的虛假說詞，正反映了他因對白宮官員說謊、於2月辭職。

柯布強調，佛林認罪只與他自己有關，「沒有涉及其他任何人」。

白宮還不忘肯定穆勒，他的調查結果再次證明，特別檢察官正以審慎速度，理出能迅速達成合理結論的方式。

白宮企圖和佛林劃清界線，不忘把前總統歐巴馬拖下水，然而，CNN報導，歐巴馬在川普當選後兩人首次於白宮會面時、就提醒川普別重用佛林。

佛林曾在歐巴馬主政時擔任國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長，2014年遭開除，據傳與他管理失當及脾氣差有關。

儘管白宮希望低調，美國廣播公司（ABC）分析，「通俄門」調查的門、才開啟，川普亟欲關上，恐難如願，未來數週、甚至數月，都會讓川普及他的盟友感到恐慌。

「華盛頓郵報」則指出，佛林不是競選時宣稱參與有限的前川普競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）、或是川普聲稱完全沒印象義工巴帕多普洛斯（George Papadopoulos）。曼納福特及巴帕多普洛斯兩人日前都已遭穆勒起訴。

而國會則彷彿重溫前總統尼克森水門案當時的景象，大家要問，「總統知道什麼？總統什麼時候知道？」

參院情報委員會民主黨籍的首席議員華納（Mark Warner）就說，國會的調查還沒結束，佛林必須向美國民眾闡述全部事實，包括他為什麼和俄國人接觸及誰指使他這麼做？