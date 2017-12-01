中國紅黃藍虐童案 監視器壞掉了、家長遭逮捕

中國北京紅黃藍幼兒園虐童案，無論是注射或餵藥都查無證據，並逮捕涉嫌捏造事實的家長，只有一名教師因為用針刺孩童被捕。（美聯社）

2017-12-01 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京紅黃藍幼兒園，傳出為幼童注射不明液體、餵食藥丸、剝光衣服猥褻等駭人案。當局介入徹查後，發現監視器硬碟損壞，無論是注射或餵藥都查無證據，還逮捕涉嫌捏造事實的家長，最後只有一名教師因為用針刺孩童被捕。

據《BBC》報導，中國警方針對案情表示，關於小孩們是否有脫光衣服與成年男子相處的指控，完全沒有證據；小孩是否有被餵食神祕的白色藥丸？同樣完全沒有證據。至於被逮捕的老師，也不是用針筒為兒童注射藥劑，而是持縫衣針刺傷幼兒的皮膚。

更重要的是，中國警方在聲明中指出，有人一直在杜撰關於幼兒園的案件。一名家長因為「捏造事實擾亂公共秩序」遭到拘留。警方還透露，園方曾屢次開啟和關閉監視系統，導致硬碟損壞，所以幼兒園裡的大量監視影像都沒有了。

這個消息傳出後，讓中國網友開始在社交平台抨擊相關說法，因為監視器壞掉的藉口過於簡單方便。不過，當局隨即展開言論審查，並用關鍵字攔截相關文章，讓中國網友不能在網路上發表對紅黃藍案不滿的貼文。