美國務卿傳遭撤換 白宮出面回應

美國《紐約時報》11月31日引述政府消息人士報導，白宮計畫將國務卿提勒森（Rex Tilleson）撤換，由中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）接任。（彭博資料照）

2017-12-01 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國《紐約時報》11月31日引述政府消息人士報導，白宮計畫將國務卿提勒森（Rex Tillerson）撤換，由中央情報局（CIA）局長龐皮歐（Mike Pompeo）接任。白宮回應，媒體報導不確實，提勒森會繼續擔任國務卿。

《紐約時報》報導，美國總統川普與國務卿提勒森關係緊張，曾傳出提勒森私下罵川普是「笨蛋」，川普先前也公開批評提勒森的外交手段處理北韓問題是「浪費他的時間」。白宮幕僚長凱利（John Kelly）研擬撤換國務卿的計畫，可能在年底前後落實，但尚不清楚川普是否會批准。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）回應《紐時》報導，指現階段白宮沒有人事案要宣布，提勒森仍會擔任國務卿一職，繼續領導國務院。桑德斯也說，「如果總統對某人失去信心，對方就不會在職位上了，而提勒森仍在這。」

提勒森的發言人諾爾特（Heather Nauert）表示，白宮幕僚長凱利已經來電證實，提勒森被撤換的消息屬不實報導，提勒森現在很樂於擔任美國最高外交官的工作，也願意繼續做這份工作。