先別管孫子兵法了... 劍橋教授：人類該向黑猩猩學謀略

英國劍橋大學耶穌學院政治學教授提利（James Tilley）發現，黑猩猩生活中有5個謀略足以讓人類學習。（路透）

2017-11-24 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕《孫子兵法》流傳至今，仍是許多政商界人士必讀的謀略書籍，不過英國劍橋大學耶穌學院政治學教授提利（James Tilley），在《BBC》節目上與靈長類動物學家和其他政治學家討論後，發現黑猩猩有5點足以讓人類學習。

據《BBC中文網》報導，第一點便是「和朋友保持親近，和敵人要更親近」，因為在黑猩猩的生活環境中，盟友關係是不斷改變的，如果想要成為猩猩之王，隨時要有與朋友翻臉並和敵人握手的準備。

第二點則是「盟友要挑弱者而非強者」，黑猩猩通常會建立起「最小獲勝聯盟」，在人類政治社會中，這意味著在國會中選擇最少的盟友來成為過半勢力。弱小的黑猩猩往往會互相結盟，來對抗更強大的黑猩猩，而不是弱小的和強壯的結合。這裡隱含的道理在於，若和弱者站在一邊，那麼瓜分利益時顯然能得到更多。

第三點是「讓人害怕很好，讓人喜歡更好」。想要在黑猩猩裡當上成功的領袖，需要既溫和又堅定，才能得到底下的黑猩猩支持。如果是用鐵血手段治理，通常無法維持太長的時間。

第四點為「讓人喜歡很好，能給人好處更好」，當黑猩猩領袖掌握資源後，應該要將這些資源分給黑猩猩群，好交換牠們對自己的支持。例如一隻統領下屬12年的黑猩猩領袖，就經常把獵物分發出去。

第五點是「外部威脅可以穩固內部支持」，一旦有外來的威脅出現，黑猩猩便會盡棄前嫌，聯合抵抗敵人。這種轉移立場的行為，在人類社會中較難看到。