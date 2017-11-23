不讓平昌冬奧蒙上戰火陰影 青瓦台擬調整韓美軍演日程

南韓青瓦台正在考慮平昌冬奧期間與美國暫時停止一切軍事演習活動。圖為南韓總統文在寅。（美聯社）

2017-11-23 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓平昌冬季奧運即將在明年2月9日至25日舉辦，由於目前朝鮮半島仍因北韓核武問題持續緊張，南韓青瓦台正在考慮平昌冬奧期間與美國暫時停止一切軍事演習活動。

根據南韓《韓聯社》報導，聯合國大會在本月13日通過平昌冬奧會休戰決議，休戰決議由南韓主導草擬，並獲得了北韓、美國、中國、俄羅斯一致同意，意在敦促會員國在平昌冬奧會前後停止一切敵對行為。據青瓦台相關人士指出，青瓦台正考慮平昌冬奧期間與美國暫時停止一切軍事演習活動。

政府消息人士也透露，冬奧會舉辦地江原道政府月初曾致函國防部和聯合參謀本部，希望軍方調整韓美聯合軍演時間，國防部和聯合參謀本部正對此進行研究。國防部有關人士指出，截至目前聯合軍演的準備工作仍在照常進行；部分軍方人士則認為，若北韓在明年年初進行核子試驗或發射飛彈等挑釁行為，韓美雙方將很難調整聯合軍演日程。

由於美國近期將北韓再次列入「支持恐怖主義國家」名單中，北韓若為此抗議，可能會出現示威行為，因此展婷韓美軍演有望防止朝鮮半島緊張情勢再度升高，同時南韓釋出的「和解訊息」有助於吸引北韓參加平昌冬奧，南韓政界也出現「和平舉行冬奧」的呼聲。