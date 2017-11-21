脫北士兵飽受恐懼 病房掛「太極旗」安心

南韓官員表示，「脫北士兵因槍傷飽受恐懼和巨大壓力，為了讓他安心，告訴他身在南韓，醫務人員把南韓國旗顯眼地掛在病房裡（彭博）

2017-11-21 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕上週叛逃到南韓的北韓士兵，因遭同袍槍擊身受重傷。南韓官員週二（21日）表示，這名脫北士兵已恢復意識後要求看電視，他也因槍傷飽受恐懼，院方在病房掛上南韓國旗讓他安心。

《韓聯社》報導，這名脫北士兵在上週一（13日）從南、北韓間北緯38度停戰線上的板門店「共同警備區（JSA）」叛逃到南韓，遭北韓邊防軍開槍射擊，肩膀和腹部被打中5、6槍，被送到首爾南部的水原市亞洲大學附屬醫院後，先後進行了2次手術。

不願具名的南韓政府官員表示，為了幫助穩定士兵的心理狀況，院方把南韓國旗掛在病房裡，官員說，「脫北士兵因槍傷飽受恐懼和巨大壓力，為了讓他安心，告訴他身在南韓，醫務人員把南韓國旗顯眼地掛在病房裡，目前也正對他進行心理治療。」

官員還表示，脫北士兵「要求看電視，為了安撫士兵，我們給病人看了南韓電影。」官員說，「他的身體狀況已經恢復到可以看電視的程度」，也能向醫務人員表達自己的想法，因此認為病人已經脫離危險。

據悉，院方將在週三（22日）就病人情況進行簡報，南韓政府聯合審問組將於3、4天后對脫北士兵進行審問。聯合國軍司令部正在與南韓軍方協商，最早將於22日公佈該事件的中間調查結果，並考慮公開相關影片。