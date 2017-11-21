帶套吃避孕藥都沒效 英女照樣生4胎

英國女子布朗嘗試過各種避孕方式，但都無效。（圖擷取自《鏡報》）

2017-11-21 20:55

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕主張不生小孩的一名英國女子，試用了各種「避孕」的方法，像是保險套、避孕藥、避孕針甚至是裝子宮環，都沒有用，現今成為4個孩子的媽，只好無奈的接受絕育手術。

根據《每日郵報》報導，英國31歲的女子布朗（Emma Brown）於17歲時與男友利（Leigh）相識，兩人2004年赴希臘度假後，她感到腸胃不適的狀況長達了數個月，後來至醫院檢查才發現有了6個月的身孕，讓她相當震驚，「難道是避孕針沒用嗎？」

布朗在未有心理準備下生了第一個女兒，且向醫生表示，擁有一個女兒就夠了，有沒有其他的避孕方式比較有用？醫生則向她推薦吃避孕藥來避孕的效果比較好，她也照著該方法執行，不料，一年多後她又再度懷孕並表示，「當時自己跟男友的關係不是很好，但居然又懷孕了。」

選擇再把孩子生下來的布朗，最後跟利分手，變成了單親媽媽。不過，3年後又與一名剛當完兵的男子交往，在交往期間布朗表示自己沒有停止服用避孕藥且行房時男生都有戴保險套，但4個月後她又再度懷了第3胎。

多次的未爆「誕」，讓布朗心急地向醫生求助想絕育，但因醫生表示25歲就絕育實在太年輕而作罷，建議她可以裝子宮環。裝上子宮環的布朗去年3月再度懷上第4胎，是名男生，布朗還是把他生下來了。育有3女1男的布朗坦然地接受命運安排好的一切，她表示：「年輕時我非常享受社交生活，有自己的夢想工作也想要環遊世界，但現在我沉溺在這群孩子們中。」