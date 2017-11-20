糗！印度官員露天尿尿 影片在世界廁所日瘋傳

2017-11-20 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕印度因缺水及民宅廁所數量不足，許多民眾習慣在戶外大小便，正當政府大力宣導勸阻這行為時，有官員竟然公然違反規定，在田間尿尿，影片還正巧在世界廁所日廣為流傳。

綜合外媒報導，印度馬哈拉什特拉省的水土保持廳長辛德（Ram Shinde），18日被人拍到在馬哈拉什特拉省西部的農田間露天尿尿。影片在隔天於網路上流傳，當天正巧是聯合國訂定的世界廁所日，該節日旨在提高民眾意識到缺乏廁所會對健康造成風險。

這位印度執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）的成員，用許多人熟悉的藉口為自己的行為辯護，辛德表示，「想上廁所時，就得上廁所。」

辛德告訴當地媒體，在過去1個月，他一直在視察希瓦計畫（Jalyukta Shivar scheme）。這是經常乾旱的馬哈拉什特拉省的水源保護計畫。他說，高溫和塵土相隨的行程讓他感到不適，甚至發燒，他「在途中一時找不到廁所，不得不在田野『解放』」。

印度在野黨「印度民族國大黨」（NCP）則指出，辛德沒找廁所小便，顯示印度總理莫迪（Narendra Modi）的「清潔印度運動」（Swachh Bharat Abhiyan）已經失敗，「當官員也不遵守規則時，總理怎能期望民眾守規呢？」

莫迪提出的「清潔印度運動」，計畫在2019年10月前達成「人人都能使用廁所」的目標。當局迄今已為12.5億人安裝了5000萬個廁所，並鼓勵民眾拋棄舊習，使用廁所。

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