印尼最不包容的城市 首都雅加達奪冠

2017-11-17 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕印尼最新一項調查顯示，印尼最不包容的城市就是首都雅加達，其次是實行伊斯蘭律法的大亞齊。

據《中央社》報導，印尼塞塔拉民主和平研究所（Setara Institute for Democracy and Peace）根據民主、政治自由及人權相關議題，建立一項「城市包容指數」（Tolerant Cities Index），用以比較印尼各城市間的差異。而最新一項調查顯示，在印尼各城市中，包容性最低的城市就是首都雅加達，「城市包容指數」只獲得2.3分。

研究員哈里利（Halili）指出，雅加達這次排名從65名掉到94名，主要原因是雅加達正副省長選舉期間以及選後的宗教認同泛政治化及不寬容現象。去年11月到今年10月印尼共有24起違反宗教及敬拜自由的案例，其中有多起案例來自雅加達。

緊接在雅加達之後，第二不寬容的印尼城市是實施伊斯蘭律法的大亞齊（Banda Aceh）。最包容的城市則是由旅遊度假勝地萬鴉老（Manado）奪冠，其次為先達（Pematangsiantar）、沙拉笛卡（Salatiga）等。

對此，研究所副主席迪果爾（Tigor Naipospos）認為，這項研究的目的是為提供地方政府評估他們的政策，至於各城市在包容度得分的高低，沒有必要概括至各城市的居民身上。