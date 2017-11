歐洲南方天文台(ESO )當地時間15日表示,有一枚新的太陽系外行星「羅斯128b」(Ross 128b)在處女座星座內繞行一顆恆星,該星可能是少數理論上支持有生命存在的系外行星。(圖擷自獨立報)

2017-11-16 07:22

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲南方天文台(ESO )當地時間15日表示,有一枚新的太陽系外行星「羅斯128b」(Ross 128b)在處女座星座內繞行一顆恆星,該星可能是少數理論上支持有生命存在的系外行星。

綜合外媒報導,歐洲南方天文台發現,「羅斯128b」距離太陽相對「近」,僅11光年距離。格瑞諾布宇宙科學瞭望台(Grenoble Observatory for Science of the Universe)的天文學家邦菲爾(Xavier Bonfils)認為,以星系距離來看,11光年不算太遠。

研究人員認為,「羅斯128b」上可能有生命,其質量與地球相似,表面溫度也可能與地球相差不遠,這樣的條件也許有利於液態水存在。

天文學家將進一步觀測「羅斯128b」的大氣中是否有微量水氣、分子氧或甲烷。目前天文學家已發現數千枚系外行星,不過僅50多枚被認為有生命存在。