麥當勞前員工爆料 這招暗黑絕技讓半盒薯條像裝滿

一名麥當勞前員工爆料，店家曾教他一招暗黑絕技，能讓沒裝滿的薯條，看似裝得滿滿，圖與新聞事件無關。（擷自麥當勞官網）

2017-09-14 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕速食店的薯條是許多人熱愛的食物，但最近一名曾在麥當勞工作的外國網友爆料，店家曾教他一招暗黑絕技，掐住薯條紙盒兩側，再將薯條裝入，就能讓沒裝滿的薯條，看似裝得滿滿。

綜合媒體報導，外國網友「ActualRobot1」在《Reddit》上PO文詢問，「你的工作有什麼必須隱瞞客戶的祕密嗎？」網友「ExperiMENTALbunny」透露，自稱他曾在麥當勞工作，店家教他如何拿捏裝薯條恰到好處，能將薯條放進紙盒，看似裝滿了，但其實並非如此。

「ExperiMENTALbunny」指出，他被店家教導用單手掐住紙盒兩側，讓裡面空間變小，使得客人以為薯條裝得滿滿的。他還說，這個方法曾經被客人識破，客人將薯條從紙盒倒出，再重新裝回去，發現只有半盒的份量，該名網友只好非常羞愧地把客人的薯條裝滿。

這項麥當勞密技很快在國外網路傳開，造成網友們議論紛紛。麥當勞一名發言人回應，「我們認為這些說法是虛構的，麥當勞早就已經​​制定嚴格的作業流程，偷工減料的『秘密絕技』不可能存在。