女毒犯陰道藏「小槍」 網友：她一定很緊...

美國密蘇里州一名20歲的女子Amika Witt，因超速而被警方攔下，她被搜出藏有毒品。押解送往拘留所後，進行全面搜身，而後在少女的陰道裡發現藏有一把13盎司（0.37公斤）的小槍。（圖擷自Pantagraph）

2017-09-14 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕一對男女在時速144.8公里下奔騰，被員警攔下，而後員警竟在女子的車上搜出搖頭丸（ecstasy），女子的胸罩中更藏有海洛因（heroin）！隨後員警押解她送往拘留所，然而這次竟在獄警的搜身下，在陰道找到槍枝。

《每日郵報》報導，美國密蘇里州一名20歲的女子Amika Witt，因超速而被警方攔下，她被搜出藏有毒品。押解送往拘留所後，進行全面搜身，而後在少女的陰道裡發現藏有一把13盎司（0.37公斤）的小槍。麥克萊恩縣警長Jon Sandage指出，毒犯常常會持有槍械保身，這並不罕見，「當你找到毒品，你會開始找槍。」

而同行的一名29歲的男子麥當勞（Clinton McDonald）也被控藏毒及企圖販賣罪。兩人皆被判入獄，女子的保釋金為4萬0035美元（約新台幣120萬4088元），男子則為2060美元（約新台幣6萬1956元）。

網友表示，「她一定很緊。」

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