美官員：永不承認北韓是核武國家

2017-09-12 23:47

〔駐美特派員曹郁芬／華府12日報導〕美國眾議院外交委員會今天就北韓核武問題舉行聽證會，國務院亞太助卿董雲裳在會中表示，北韓今年已經在週邊海域進行15次彈道飛彈射試，其中兩次是洲際飛彈，去年進行了兩次核武測試，美國不能容忍北韓明目張膽違反國際法，「美國永遠都不會承認北韓是一個核武國家」。

董雲裳說，中國在北韓問題上採取了可見、但不成比例的行動，美國期待與中俄繼續合作，特別是北京，「我們希望中國做得更多」。如果中國認真執行聯合國制裁案，北韓去年出口到中國的15億美元交易額可望大幅下降。

財政部主管恐怖主義與金融情報的助理部長畢里史林則在聽證會上說，美國今年8月22號指定16個個人與實體進行制裁，直接打擊了北韓與中國煤礦交易的心臟，其中包括中國3家從北韓進口煤礦的最大公司。

中國非法交易北韓煤礦 美方秀證據

他說，美國藉此對北韓送出訊號，除非北韓逆轉核武發展，美國決意截斷北韓最重要的財政來源；其次是對中國送出訊號，美國有能力追蹤非法交易，「如果中國政府不採取行動，我們會」。畢里史林並在會中展示中國在第三國註冊船隻非法到北韓進行煤礦交易的投影片做為證據。他無法向委員會確保，有足夠證據顯示中國願意真正地切斷北韓的財政來源。

董雲裳說，不管稱為「最大施壓」、「和平施壓」或「戰略究責」，美國對北韓的戰略始終一致，就是在聯合國推動強烈的多邊制裁；其次是利用美國國內法制裁與北韓核武發展有關的個人或企業；第三是促使各國徹底執行聯合國決議案；同時敦促國際社會停止或降級與北韓的外交往來；最後美國持續要求各國切斷與北韓的貿易往來。

眾院外交委員會主席羅伊斯今天表示，聯合國昨日通過的決議案是弱化的版本，他今晨與國務卿提勒森進行早餐會，認為美國應運用制裁、外交，還有把訊息傳入北韓等所有可用的工具，「時間已經要用完了」。

片面警告與北韓往來銀行 不需問中方

他批評對北韓的制裁力道太弱，美國可以片面指定與北韓往來的中國銀行給予警告，例如中國農業銀行和商業銀行，如果不改變與北韓交易將面臨美國制裁，這不需要中國合作。

民主黨資深議員安格爾則批評，川普雖說北韓是美國優先政策，至今仍未任命國務院亞太主管以及駐韓大使，一旦北韓取得核武將使美國在亞太的嚇阻力與導領角色受到質疑，有人表示，北韓甚至未來可能用核武提出自己的統一條件，美國目前受到空前的挑戰。民主黨議員薛曼則主張對中國進行「國家級」的制裁，而不是針對個人或實體。