毛澤東紅顏知己王海容 相隔41年與毛同日離世

中國已故領導人毛澤東（右）的紅顏知己王海容（左），在昨日下午病逝，享壽79歲，巧的是，昨日還是毛澤東的忌日。（圖取自多維新聞網）

2017-09-10 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國已故領導人毛澤東的紅顏知己王海容，在昨（9）日下午病逝北京，享壽79歲，巧的是，昨日還是毛澤東的忌日。

綜合中、港媒體報導，王海容是毛澤東的遠房親戚，其祖父是毛澤東的表哥。王海容在畢業後進入中國外交部工作，仕途順遂，與其他4名女外交官被並稱中國「外交界五朵金花」，曾官至外交部副部長。

她曾接待祕密訪問北京的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger），也是毛澤東與美國已故總統尼克森（Richard Nixon）的談話翻譯，在上世紀60年代末、70年代初，可經常從媒體上看到王參加國是活動，陪同毛澤東接見外賓。

在毛澤東晚年，王海容更成為其傳話人，據悉，當時毛澤東因健康不佳，已不見任何人，包括妻子江青都很難見到毛，王海容則是少數能見毛的人，毛有許多指示都是通過王向外界傳遞，外界也經常透過她探聽毛的意向、向毛反映問題。

毛澤東病逝後，隨著「四人幫」倒台、文革結束，毛澤東身邊的大紅人包括王海容，也被停職接受隔離審查。

王海容離開政治中心後相當低調，一身未婚的她，與毛澤東相隔41年，先後在同日病逝。