艾瑪肆虐加勒比海多人罹難 美國佛州剉咧等

艾瑪颶風橫掃加勒比海島國，道路嚴重淹水。（法新社）

2017-09-07 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕5級颶風艾瑪（Irma）在當地時間6日進入加勒比海，強大的風力橫掃加勒比海諸多島嶼國家，災情最嚴重的聖馬丁島（St Martin）目前共8人不幸罹難。

綜合外媒報導，颶風艾瑪在加勒比海造成相當嚴重的災情，災情最嚴重的法屬聖馬丁島行政區官員吉布斯（Daniel Gibbs）在今（7）日稍早表示，聖馬丁島有95%遭到艾瑪摧毀。當地救難人員也表示，目前至少8人罹難、21人受傷。根據法國氣象局的資料，艾瑪在聖馬丁島當地的風速達每小時244公里。

除了聖馬丁島外，周圍諸多島嶼國的情況也不樂觀，擁有1600居民的巴布達島國（Barbuda）傳出1名男童在與家人逃難中不幸罹難，巴布達總理布朗（Gaston Browne）表示，全島有9成民宅被摧毀，高達5成的居民目前無家可歸，災後重建費預估需要高達1億美元（約30億台幣）。世界衝浪聯盟（World Surf League）也表示，巴貝多島（Barbados）1名16歲少年魏納齊亞（Zander Venezia）在衝浪時慘遭巨浪吞食而罹難。

美國國家颶風中心預測，颶風艾瑪預計將在週末（9日、10日）登陸美國佛羅里達州，是美國本土繼颶風哈維（Hurricane Harvey）肆虐德州後，數週內第2個侵襲美國本土的大型颶風。美國佛羅里達州的州長史考特（Rick Scott）已宣佈全州67郡進入緊急狀態，艾瑪颶風來襲期間佛羅里達州也將有7000名國民警衛隊隊員待命。

聖馬丁島高達9成5的房屋受損。（法新社）

颶風艾瑪重創法屬聖馬丁島造成大淹水，樹木倒塌。（法新社）