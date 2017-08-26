南韓媒體啟用「機器人記者」 報導英超足球賽事

2017-08-26 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕韓聯社於南韓媒體中搶先，首開發並啟用機器人記者「Soccerbot」，用於報導英超足球2017-2018賽季的380場比賽，引發海外媒體關注。

「Soccerbot」已於本月12日凌晨的首輪英超足球聯賽賽事正式上崗，據《每日郵報》報導，在本場賽事中「Soccerbot」在裁判最後一個哨響結束比賽後的1至2秒內將比賽結果上傳。報導中也表示，雖然「Soccerbot」目前只能用韓文寫稿，但他們相信用英語寫稿的機器人記者也將在不久後誕生。

「Soccerbot」能在寫稿過程中即時掌握比賽的最新情況及結果，並且快速利用數據庫撰稿，因此稿件品質並不亞於人類體育記者。

韓聯社也計畫以「Soccerbot」為基礎，進而不斷推廣機器人記者的適用範圍，預計將於明年2月開幕的冬奧會上啟用「奧運新聞機器人」，致力於提高新聞自動化與智慧化水平，期盼打造全新的媒體環境。

據《韓聯社》報導，推出「Soccerbot」後，俄羅斯、墨西哥、義大利、新加坡、烏克蘭、越南、泰國等多國新媒體及傳統媒體都對「Soccerbot」作報導，各國媒體甚至要求提供「Soccerbot」相關資料。

《巴基斯坦聯合通訊社》則稱，機器人記者的誕生，使媒體業更加技術化，並拓寬了媒體的領域。