索馬利亞力推觀光 找來中國旅遊團背書

2017-08-22 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞政府今年8月，邀請27名中國遊客至首都摩加迪沙（Mogadishu）及周邊地區旅遊，為了保護遊客人身安全政府將行程與資訊全部保密，直至事後才公布。索馬利亞政府表示，此舉能推廣索馬利亞的觀光旅遊，並希望發展觀光產業。

根據《BBC》報導，索馬利亞政府表示，為了推廣索馬利亞的觀光旅遊，政府特別邀請了27人的中國旅行團來觀光。

索馬利亞資訊及文化觀光部長亞瑞索（Eng Yarisow）表示，索馬利亞需要吸引更多亞洲遊客來訪，並讓這些遊客與外界知道索馬利亞是一個是和外國觀光客可以平安來訪的和平國家。亞瑞索接著指出，索馬利亞在內戰前曾經是個觀光熱點，他希望這些遊客能夠再次來訪，並在索馬利亞投資。

《BBC》指出，這些索馬利亞政府所邀請的27為中國遊客，真的只是單純觀光客嗎？

這批遊客除了是索馬里政府近年來首次迎接的正式旅客，也是自1990年代後第一批到訪摩加迪沙的旅客。除了索馬利亞政府公布的照片外，其餘的資訊如旅費、身分、聯繫方式或任何資訊皆不對外公開。《BBC》向中國駐索馬利亞大使館查詢是否有與索馬利亞政府合作推廣觀光的活動，中國大使館表示，這批遊客到達索馬利亞後才知道有此事。

即便索馬利亞政府聲稱國內局勢已穩定可讓觀光客來訪，愛爾蘭籍旅行作家強尼‧沃德（ Johnny Ward），在分享自己2016去索馬利亞旅遊的經歷時提到，下飛機後立即搭上旅行業者預定武裝保鑣坐鎮的廂型車，且這一路上的行程都雇用著持槍的保鑣。沃德接受《BBC》訪問時表示，他不會推薦他人無緣無故冒著身命危險跑到索馬利亞旅遊，並說：「索馬利亞的危險是公認的。」

台灣外交部仍將索馬利亞列為旅遊分級中的最高等級「紅色警示」，表示索馬利亞仍是「戰區且極度危險之國家」。中國駐索馬利亞大使館也表示，索馬利亞目前的狀態依然不適合旅遊，更指出上星期仍有汽車爆炸與槍戰發生。