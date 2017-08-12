各國共享單車比慘... 澳洲oBike掛門投河丟屋頂

oBike進駐澳洲墨爾本，違停問題多，引發民眾不滿抱怨。（資料照，彭博）

2017-08-12 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕各國推出共享單車oBike後，出現眾多違停亂象，在澳洲墨爾本也面臨相同問題。oBike在6月進駐墨爾本後，單車違停在火車軌道旁，倒掛在大門上，投進當地河川中，甚至是丟棄在公共廁所屋頂上，還佔用公共自行車車架，引發民眾不滿。

據《太陽先驅報》報導，oBike以無樁隨意停放的特色，在6月進駐墨爾本，對抗維州皇家汽車協會（RACV）所推出的有樁單車，經過當地居民使用一段時間後，oBike的特色變成一大缺陷，亂停現象十分嚴重，有單車在大門上、河裡、樹上、火車軌道旁，甚至是公共廁所屋頂上。除此之外，民眾抱怨單車亂停妨礙交通，還佔用了公共自行車車架。

墨爾本市長道爾（Robert Doyle）表示，我們在努力確保城市市容的整潔有序，但oBike太雜亂無章了，必須進行整頓。

針對oBike出現亂停放的問題，據傳當地議會與oBike營運商正在進行協商，oBike澳洲市場營銷主管蘭加斯瓦米（Chethan Rangaswamy）也表示：「我們要指導用戶，學會如何使用共享單車後，以正確的方式停放自行車。」他也希望能與議會一起找出解決的方法。