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美退氣候協定之日 川普不一定還是總統

美國總統川普宣布美國將退出「巴黎氣候協定」，此舉引發各界批評。（美聯社）

2017-06-02  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普拋出震撼彈，宣布美國將退出「巴黎氣候協定」，並以重新談判為目標，這是繼退出跨太平洋貿易夥伴協定（TPP）後，川普宣布退出的第二個由奧巴馬簽署的國際協議，此舉引發各國批評。

綜合外媒報導，美國總統川普於美東時間1日下午3點（台灣時間2日凌晨3點），在白宮「玫瑰花園」宣布美國將退出締約國達195國的「巴黎氣候協定（Paris climate agreement）」激起國際社會反彈，雖然美國可立即停止參與此後的任何全球氣候會談，但要正式退出協定需耗時近4年。

據「巴黎氣候協定」規定，締約國在正式加入後3年才能申請退出，再過1年之後，方可正式退出，由於「巴黎氣候協定」在2016年11月4日正式生效，美國最快在2020年11月正式退出；由於川普的第一個總統任期將於2021年1月結束，《紐約時報》稱，這意味著最終的決定將由美國的選民在4年後的美國總統大選中做出。

川普宣出退出氣候協定後，德國、法國、意大利立刻發表共同聲明，重申協議的重要性，強調這份協議「不可能重新談判」，因為這對我們的地球、環境、經濟是如此重要。

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