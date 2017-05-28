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靚女超商印雙乳慘燙傷 男店員回應超讚！

新加坡一位妙齡女子近日因與朋友打賭，竟全裸跑進當地的某間超商的影印胸部。（圖擷自網路）

2017-05-28  08:43

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡有名女子日前和朋友打賭，是否敢全裸用超商的影印機影印雙奶，沒想到她真的脫光闖入超商影印雙奶，現場的店員雖不斷阻止她這樣做，她仍不聽，最後她的胸部慘遭影印機的高熱燙傷，店員還是立刻拿出瓶裝水潑灑，幫她降溫，店員事後謙虛地說：「我只是做好自己的工作，我只希望她能完全康復」

朋友和這名女子打賭，是否敢全裸用超商的影印機影印雙奶，友人賭她不敢，說她是懦夫，沒想到她被激到後真的脫光闖入影印雙奶。

超商男店員指出，當時這名女子全裸從外面跑到店內，直接衝向影印機，他嚇得說不出話來，看到女子要影印前，還曾大喊要她別按，試圖阻止她，女子卻繼續動作，當她把胸部放下去還輕呼一聲，可能是影印機的板子太過冰涼。

超商男店員說，女子動作時，他不斷喊著「不要這樣做！」她最後還是按下影印鍵，當影印機掃描完她的胸部，女子突然大叫很痛，原來是被影印機的掃描光燙傷，他立刻上前幫忙搶救、用瓶裝冰水潑灑他的胸部，女子後來被送往醫院。

醫療小組指出，女子傷勢無大礙可以盡快復原，並感謝店員第一時間的潑水動作，因為這替女子減輕了傷勢。店員得知後謙虛地說：「我只是做好自己的工作，我現在只希望她能完全康復就好。」

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