中國不僅反薩德 對日本部署神盾也有意見

美國軍方在2015年於夏威夷考艾島首度成功試射陸基神盾飛彈防禦系統。（資料照，路透）

2017-05-25 18:13

〔編譯周柏憲／綜合報導〕面臨北韓武器威脅，美軍終端高空防衛系統「薩德」進駐南韓，中國質疑其強大的雷達偵測能力威脅中國安全，因此強烈反對薩德。同樣地，北韓製造飛彈技術的進步，已可攻擊日本全領土，東京因此部署原安裝在戰艦上的陸地版「神盾」飛彈防禦系統，中國對此也有意見。

根據路透，中國外交部今（25）日表示，反飛彈防禦系統關乎戰略穩定、以及國家之間的信任，因此得審慎處理。中國外交部也強調，「特別是基於歷史因素」，日本相關的軍事與安全行動總是引發日本鄰國與國際社會的高度關注。

報導分析，世界第二、第三大經濟體的中國與日本，受東海小島群的主權、以及日本戰爭時期入侵中國時遺留的後續影響所困。