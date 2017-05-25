中國不僅反薩德 對日本部署神盾也有意見
2017-05-25 18:13
美國軍方在2015年於夏威夷考艾島首度成功試射陸基神盾飛彈防禦系統。（資料照，路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕面臨北韓武器威脅，美軍終端高空防衛系統「薩德」進駐南韓，中國質疑其強大的雷達偵測能力威脅中國安全，因此強烈反對薩德。同樣地，北韓製造飛彈技術的進步，已可攻擊日本全領土，東京因此部署原安裝在戰艦上的陸地版「神盾」飛彈防禦系統，中國對此也有意見。
根據路透，中國外交部今（25）日表示，反飛彈防禦系統關乎戰略穩定、以及國家之間的信任，因此得審慎處理。中國外交部也強調，「特別是基於歷史因素」，日本相關的軍事與安全行動總是引發日本鄰國與國際社會的高度關注。
報導分析，世界第二、第三大經濟體的中國與日本，受東海小島群的主權、以及日本戰爭時期入侵中國時遺留的後續影響所困。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 目擊者都哭了… 母橫死路邊 男嬰邊哭邊對遺體吸奶
- 比同婚棘手… 外媒報台灣 是國家還是地方好猶豫
- 台灣或成亞洲第一同婚合法 日網友：這樣就遠離一個中國了
- 歧視同婚家庭？ 傳美航空拒讓乘客走家庭通道
- 足球巨星梅西逃稅 遭法院判刑21個月
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 清大研究生偷拍 好友匿名爆料反駁
- 淡水找農趣 栗子南瓜隧道討喜
- 社福宅急便 竹市擴增8社區
- MLB》鷹俠火力全開 老虎打破僵局擊退太空人
- 畢業尋根之旅 仁愛鄉學童攀登能高越嶺古道
- 釋憲解放同婚 律師指民法面臨大翻修
- 台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 「矽甲烷」貨車外洩起火 苗140線封路搶救
- （圖輯）阿湯哥護花大展紳士手 魅力稱霸30年
- 參與式預算提公幼 教局「拖很大」?
- 中寮隧道工程車毀路損屋 田寮人抗議
- 樹木屢遭斷頭 「醫學中心」成立有望
- 錶讚陀飛輪 寶璣展現傳奇風采
- 明年國際證券業協會年會 將在台灣舉辦
- 新台幣升值等衝擊 4月製造業景氣連4跌！
- 頭份鹿廚坑步道 私地雜亂無法整
- 不滿新聞播出臉被打上馬賽克 女怒告電視台湮滅證據
- 老婆森77！ 沈玉琳打賞直播正妹被抓包
- 孔劉親暱吻貓天價代言 粉絲哀嚎「想當貓」
- 相傳可為牛隻治病 台江發現第5棵魚木
- 「我比阿湯哥便宜！」 安娜貝爾急cue李安喊合作
- 維冠案二審辯論 5被告都不認罪
- 白河社區文化路線拚圖缺角 地方期待修復仙草古道
- 學甲民宅頂樓架設6支電信基地台 社區民眾強烈抗議
- 天后宮轉型天王宮 這些歌手都在華納鍍金
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 容積代金制 公保地主扯害連勝文北市長選舉大輸
- 反對交大兼任教師遭砍半 學生團體抗議
- 碘太多或不足 都有害甲狀腺
- 《三流之路》收視一流 金智媛朴敘俊壓力大
- 愛看這個覺得療癒 刀腿女自爆怪僻
- 扁違反兩但書 中監發函警告、提醒
- 東海岸警所露營區 遇壞不修停用
- 口紅拿來裝毒 警嘆：孩童誤食恐索命
- 鋒哥現身玉山盃 萬昭清秀二刀流
- 山中傳來陣陣鏈鋸聲 警布兵產業道路抓盜伐
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國不僅反薩德 對日本部署神盾也有意見
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分