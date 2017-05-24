強國學童破壞力太強 踩爆4千公斤西瓜讓瓜農傻眼

2017-05-24 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西近日傳出有4名國小學童竟因一時無聊，跑到鄰近的西瓜田搞破壞，前後共有4000多公斤的西瓜慘遭毒手，瓜農在協調賠償未果之餘，只能無奈報警，警方目前正評估瓜農損失，並將依法處理。

中媒報導指出，江西萍鄉蘆溪一帶於19日傳出4名國小學童踩壞約9千斤（約4千多公斤）西瓜的消息，據瓜農曾男指出，他是在當天下午4點多留意到瓜棚好像有動靜，結果前往查看時竟發現有幾名小孩在奮力踩踏西瓜，踩爆一顆又繼續踩另一顆，看上去十分開心，但看到滿地碎瓜的曾男卻是當場欲哭無淚。

雖然4名學童發現瓜農後便一哄而散，但瓜農以認出他們是附近的小孩，父母都在外地工作，目前都和爺爺奶奶住在一起，但因協調賠償無果，加上被破壞的量實在太多，曾男還是報警處理。

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熊孩子闖進西瓜棚破壞農戶9千斤瓜