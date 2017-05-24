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日本知名米果出包 混入金屬片割傷女童嘴

2017-05-24  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名品牌「龜田製菓」（Kameda Seika）今發布聲明，針對日前出產的「沙拉鹽味米果」（20 枚 ソフトサラダ），混入金屬片，割傷女童嘴巴事件致歉，承諾會更加嚴格執行品質控管。

日本《NHK》報導，上月3日，宮城縣1名小學生在吃米果時，不慎被割傷，家屬隨即向龜田製菓反映，並寄回商品。

龜田製菓調查發現，女童受傷的原因，來自1條1公分長的金屬片，這項問題商品，是在新潟縣阿賀野市的工廠製造。

工廠表示，製作米果的2週前，曾進行一年一度的生產線清掃作業，工具零件金屬片可能是在那時候，不小心掉進米果中。

報導指出，龜田製菓已向女童及家屬致歉，並主動向轄區衛生部門報告，承諾會改善作業過程。另外，這起意外屬單一事件，並未影響其他工廠的生產線，不會擴大傷害的可能性，因此不打算全數回收商品。

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  • 「沙拉鹽味米果」出包。（圖翻攝自「龜田製菓」官網）

    「沙拉鹽味米果」出包。（圖翻攝自「龜田製菓」官網）

  • 龜田製菓今發布聲明致歉。（圖翻攝自「龜田製菓」官網）

    龜田製菓今發布聲明致歉。（圖翻攝自「龜田製菓」官網）

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