防北韓？ 美軍火商找日商聯手開發新雷達

一名東京業界人士爆料，美國軍武商洛克希德馬丁公司與雷神公司正在與日本廠商積極接觸，要研發可協助日本加強防禦北韓飛彈的新型雷達。（路透）

2017-05-23 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓前天試射一枚「北極星2型」飛彈，再度引發國際關注，現在有消息傳出，美國軍武商雷神公司（Raytheon Company）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）傳出正在與日本廠商積極接觸，要研發可協助日本加強防禦北韓飛彈的新型雷達。

根據《路透社》報導，一名東京業界人士爆料，雷神公司正與三菱電機合作，洛克希德馬丁公司則與富士通集團合作，兩組公司競相研發新型雷達，協助日本防禦北韓飛彈，屆時將擴大日本雷達偵測及鎖定的範圍。其中一名雷達計畫有關人士指出，日本政府對獲得這種能力十分感興趣。

不過針對此爆料，雷神公司、三菱電機、洛克希德馬丁都拒絕做出評論，富士通則是沒有回應。雷神公司專精於雷達、衛星感測器以及愛國者飛彈、戰斧飛彈、響尾蛇飛彈等武器；洛克希德馬丁則專精於航太科技，包括F-117、F-22、F-16等戰機都是旗下產品。