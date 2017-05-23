| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

防北韓？ 美軍火商找日商聯手開發新雷達

一名東京業界人士爆料，美國軍武商洛克希德馬丁公司與雷神公司正在與日本廠商積極接觸，要研發可協助日本加強防禦北韓飛彈的新型雷達。（路透）

2017-05-23  17:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓前天試射一枚「北極星2型」飛彈，再度引發國際關注，現在有消息傳出，美國軍武商雷神公司（Raytheon Company）與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）傳出正在與日本廠商積極接觸，要研發可協助日本加強防禦北韓飛彈的新型雷達。

根據《路透社》報導，一名東京業界人士爆料，雷神公司正與三菱電機合作，洛克希德馬丁公司則與富士通集團合作，兩組公司競相研發新型雷達，協助日本防禦北韓飛彈，屆時將擴大日本雷達偵測及鎖定的範圍。其中一名雷達計畫有關人士指出，日本政府對獲得這種能力十分感興趣。

不過針對此爆料，雷神公司、三菱電機、洛克希德馬丁都拒絕做出評論，富士通則是沒有回應。雷神公司專精於雷達、衛星感測器以及愛國者飛彈、戰斧飛彈、響尾蛇飛彈等武器；洛克希德馬丁則專精於航太科技，包括F-117、F-22、F-16等戰機都是旗下產品。

廣告
  • 業界人士爆料，雷神公司正與三菱電機合作，洛克希德馬丁公司則與富士通集團合作，兩組公司競相研發新型雷達。圖為雷神公司旗幟。（彭博社）

    業界人士爆料，雷神公司正與三菱電機合作，洛克希德馬丁公司則與富士通集團合作，兩組公司競相研發新型雷達。圖為雷神公司旗幟。（彭博社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洛克希德馬丁 美國 軍武 雷達
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：防北韓？ 美軍火商找日商聯手開發新雷達


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.