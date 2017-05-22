WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波

2017-05-22 00:30

〔中央社〕世界衛生大會（WHA）明天登場，台灣可能會受到進一步打壓，最新資訊傳出，大會規定只有聯合國承認的會員國所核發身份證明才能換旁聽證。

WHA大會明天上午約9時開幕，不少從台灣趕來聲援的民間團體原本規劃明天清晨6時前往排隊搶限量僅約50張的旁聽證，但今天下午駐日內瓦代表陳龍錦在與民團座談時透露，目前了解，大會已將40張的旁聽證另外安排給大會貴賓。

此外，陳龍錦也說，據目前得到的訊息，大會規定欲前往換旁聽證，需要有聯合國承認的會員國所核發身份證明才能換，不過他強調，代表處會持續追蹤後續發展。