伊朗總統選舉 羅哈尼贏得連任

2017-05-20 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗今日首輪總統大選開票，溫和派現任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）以57%得票率領先強硬派教士萊希（Ebrahim Raisi）38.5%得票率，宣布贏得開票連任伊朗總統。

綜合外電報導，本次投票率高達7成，約有超過4000萬選民踴躍投票，讓本次投票時間延長了5小時。大選結果將影響伊朗核武、恐怖組織「伊斯蘭國」等中東議題，牽動西方國家的關注。羅哈尼以2280萬票領先競爭對手萊希的1570萬票，宣布贏得此次選舉連任總統。

68歲的羅哈尼，在2015與六大國達成協議，以放棄核武換取西方國家撤銷制裁法案。羅哈尼的對手，56歲的強硬派教士萊希，則強調為國內窮人發聲，對於西方國家的手段則採取強硬的處理態度。