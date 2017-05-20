| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 國際

發動勒索病毒駭全球？北韓抱怨：出事都怪我

2017-05-20  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭」（Wanna Cry）肆虐全球，超過150個國家、逾30萬台電腦受害。多家資安公司經過研究、分析，將矛頭指向北韓。北韓對此相當不滿，認為「無論發生什麼奇怪的事情，都怪到我們頭上」。

北韓駐聯合國副大使金仁龍（Kim In Ryong，音譯）批評，「將駭客攻擊與北韓做連結，是件非常可笑的事情。」他抱怨，「無論發生什麼奇怪的事，美國或其他敵視北韓國家的刻版印象，就是把問題推給我們。」

勒索病毒爆發後，美國賽門鐵克（Symantec）、俄國卡巴斯基（Kaspersky）、南韓Hauri和以色列Intezer Labs等多家資安公司，分析科技巨擘谷歌（Google）研究員梅塔（Neel Mehta）在個人推特公布的兩組程式碼後，認為網攻與北韓有極大關聯，但仍不能斷言北韓就是整起事件的罪魁禍首。

廣告
  • 勒索病毒肆虐全球，外界將矛頭指向北韓，但北韓強烈否認。（美聯社）

    勒索病毒肆虐全球，外界將矛頭指向北韓，但北韓強烈否認。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勒索病毒 北韓 想哭
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：發動勒索病毒駭全球？北韓抱怨：出事都怪我


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.