發動勒索病毒駭全球？北韓抱怨：出事都怪我

2017-05-20 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒「想哭」（Wanna Cry）肆虐全球，超過150個國家、逾30萬台電腦受害。多家資安公司經過研究、分析，將矛頭指向北韓。北韓對此相當不滿，認為「無論發生什麼奇怪的事情，都怪到我們頭上」。

北韓駐聯合國副大使金仁龍（Kim In Ryong，音譯）批評，「將駭客攻擊與北韓做連結，是件非常可笑的事情。」他抱怨，「無論發生什麼奇怪的事，美國或其他敵視北韓國家的刻版印象，就是把問題推給我們。」

勒索病毒爆發後，美國賽門鐵克（Symantec）、俄國卡巴斯基（Kaspersky）、南韓Hauri和以色列Intezer Labs等多家資安公司，分析科技巨擘谷歌（Google）研究員梅塔（Neel Mehta）在個人推特公布的兩組程式碼後，認為網攻與北韓有極大關聯，但仍不能斷言北韓就是整起事件的罪魁禍首。