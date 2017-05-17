全新潮流「太空葬」！讓心愛的人成為天上流星

美國舊金山一間「極樂太空公司」將推出送骨灰上太空的服務。（圖擷自HUFFPOST）

2017-05-17 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山一間「極樂太空公司」（Elysium Space），計畫推行一項帶骨灰上太空的服務，將利用Elon Musk旗下Space X的火箭，將往生者「送上天堂」。

綜合外媒報導，隨著時代進步，人們在面對摯愛的離世，擁有更多處理的選擇，舊金山一間太空殯葬業者「極樂太空公司」標榜讓死亡的願景從地下轉為天堂，公司內菁英雲集，有NASA前技術人員也有專業的殯葬家。

該公司會提供參與者一個特製的膠囊立方體，讓家屬、親友等將死者骨灰裝進去後再寄回，再由「極樂太空公司」將它們裝載至SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射至外太空，價錢每人2490美元（約新台幣7萬4500元）起跳，目前已有百位預約名眾，其中不乏美國退役軍人及航空愛好者。

該公司執行長席維特（Thomas Civeit）指出，發射後的火箭將繞轉地球運行2年，最後會重新進入大氣層，讓死者「化作熾熱的流星」。

而該公司也貼心的提供相關APP，iOS及Android系統都能下載，讓家屬及親友能夠免費追蹤太空梭的動向。需要注意的是，升空日期由該公司全權決定，而時程表目前尚未出爐。