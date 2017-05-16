新加坡樟宜機場火災 班機嚴重延誤

2017-05-16 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡樟宜機場第2航廈（T2）今（16）日傍晚發生火災，所幸火勢即時控制，但機場指出，今晚從T2起飛的航班將「嚴重延誤」。

新加坡《聯合早報》報導，樟宜機場T2出境廳在約5時40分傳出火災，現場瀰漫煙霧，機場人員也緊急疏散民眾。所幸火勢隨即被控制，起火原因已確定為通氣孔冒煙引起。

受火災影響，樟宜機場提醒，今晚從T2起飛的航班將受到「嚴重延誤」，為了安全起見，T2將關閉。「所有從T2起降的航班都會轉移到第3航廈，直到另行通知。」

根據機場官網，原定將降落在T2的5個航班也受影響延誤，包括新加坡航空，馬來西亞航空、飛螢航空（firefly）、芬蘭航空（Finnair）及勝安航空（SilkAir）。