訪日遊客大調查 對這點意見最多

2017-05-14 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光廳為了促進吸引外國遊客，針對遊客在社群網站上發布的內容進行分析，結果發現，許多遊客認為日本的鐵路、計程車等公共交通價格「太貴了」。

《日本經濟新聞》報導，觀光廳是以來自台灣、中國、香港、韓國、美國的訪日遊客為對象，調查了2016年夏季和2017年初發布的內容，共調查了413萬條發文，其中討論最多的是公共交通，共76萬條。

報導稱，在76萬條中，有4%表達了不滿，像是「交通費很貴，最好能利用環遊巴士」、「計程車2公里1000日圓（約268.4元新台幣）太貴了」等，日本觀光廳將根據這些意見，改善旅遊環境，像是提高交通IC卡和換乘過程的便利性。