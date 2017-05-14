| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

訪日遊客大調查 對這點意見最多

2017-05-14  23:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光廳為了促進吸引外國遊客，針對遊客在社群網站上發布的內容進行分析，結果發現，許多遊客認為日本的鐵路、計程車等公共交通價格「太貴了」。

《日本經濟新聞》報導，觀光廳是以來自台灣、中國、香港、韓國、美國的訪日遊客為對象，調查了2016年夏季和2017年初發布的內容，共調查了413萬條發文，其中討論最多的是公共交通，共76萬條。

報導稱，在76萬條中，有4%表達了不滿，像是「交通費很貴，最好能利用環遊巴士」、「計程車2公里1000日圓（約268.4元新台幣）太貴了」等，日本觀光廳將根據這些意見，改善旅遊環境，像是提高交通IC卡和換乘過程的便利性。

廣告
  • 日本觀光廳為了促進吸引外國遊客，針對遊客在社群網站上發布的內容進行分析，結果發現，許多遊客認為日本的鐵路、計程車等公共交通價格「太貴了」。（資料照，彭博）

    日本觀光廳為了促進吸引外國遊客，針對遊客在社群網站上發布的內容進行分析，結果發現，許多遊客認為日本的鐵路、計程車等公共交通價格「太貴了」。（資料照，彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外國遊客 日本 觀光廳 訪日
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：訪日遊客大調查 對這點意見最多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.