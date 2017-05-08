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大贏30％ 馬克宏成最年輕法國總統
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大贏30％ 馬克宏成最年輕法國總統

多家民調機構公布的最新出口民調結果，中間派「前進黨」候選人馬克宏領先。（歐新社）

2017-05-08  02:02

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國當地時間7日舉行總統大選第二輪決選，最新出口民調結果，中間偏左派的前經濟部長馬克宏以65.5%得票率大贏代表極右派政黨「民族陣線」的勒班，勒班得票率為34.5%。開票工作仍在陸續進行當中，但民調結果顯示馬克宏將當選總統，成為自拿破崙以來法國最年輕的元首。

英國《電訊報》報導，民調機構「Ipsos」、「Ifop」、「BVA」等出口民調結果顯示，馬克宏囊括64%得票率，領先勒班的36%得票率。法國內政部於當地時間下午5時公布的投票率為65.3％，低於4月23日首輪投票的69.42％，也低於以往三次總統大選同一階段的投票率。本次選舉是法國1958年成立現代共和國以來，左右兩派傳統政黨首次皆無候選人挺進總統選舉第2輪的決選。

現年39歲的馬克宏，1977年12月21日出生於法國北部城鎮亞眠，2004年自法國「國家行政學院」畢業成為公務員並與較他年長廿四歲、其中學時期的老師布莉姬．托涅結婚。他於2016年4月創立中間派「前進黨」，同年11月16日宣布參選總統，政治路上崛起迅速。馬克宏五日接受歐洲第一電台訪問時透露，已有新政府的總理人選，並表示七日勝選後將隨即於下週敲定內閣人事。

法國是歐盟第二大經濟體，投票結果不僅攸關歐盟未來，也被視為英國脫歐與川普當選美國總統驅動的民粹浪潮是否仍洶湧，抑或已退潮的指標，選舉結果備受全球關注。

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  • 極右派政黨「民族陣線」勒班。（法新社）

    極右派政黨「民族陣線」勒班。（法新社）

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