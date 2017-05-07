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日媒：中國要求美國撤換太平洋司令遭拒絕
2017-05-07 07:24
據日本媒體報導，中國曾要求美國撤換哈里斯，以換取對北韓的施壓，但卻遭美方拒絕。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）反對中國武力統一台灣，據日本媒體報導，中國曾要求美國撤換哈里斯，以換取對北韓的施壓，但卻遭美方拒絕。
根據日本《共同社》報導，中國國家主習近平上月訪問美國期間，中方透過外交官向美方表達，撤換太平洋司令部司令哈里斯，被美方駁回要求。
哈里斯一直對中國表達強硬立場，曾在南海問題上，要求美國對中國採取更積極的行動。哈里斯也曾對兩岸關係表態，要求美方繼續協助台灣防衛，並阻止中國以武力迫使台灣人民統一。
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