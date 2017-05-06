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世越號沉沒地點 疑發現34公分人類脛骨

南韓世越號船艙內尚未發現失蹤9人的遺體，但沉沒地點卻已有潛水原發現長達34公分、疑似為人類脛骨的骨骸。（路透）

2017-05-06  11:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號（Sewol）載滿高中學子，於2014年4月16日沉沒，釀成304人死亡的悲劇，韓國政府於今年3月底將船體打撈上岸，希望搜尋9名失蹤者的下落。不過在船艙的搜尋尚未傳來任何消息前，船隻沉沒的海底先有潛水員發現疑似人類脛骨的骨骸，目前正在進行DNA測試。

據《韓聯社》報導，一名潛水員於昨天（5日）發現一段34公分的骨頭，地點在珍島西南部海域，也就是世越號船難發生之處。南韓政府官員表示，已要求國家法醫局著手檢驗遺骨。

由於先前也曾發現過疑似為遺骨的物品，但最後卻證實是動物骨骸，所以南韓當局對此相當謹慎。在世越號沉沒後至今仍失蹤的9人，有2人是高中老師，4名是高中學生，以及3名乘客。在已拉上岸的船艙裡，都尚未發現9人遺體。

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