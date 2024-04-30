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中國「新三樣」出口猛增逾20％ 已開發國家如臨大敵

去年中國「新三樣」產品電動車、電池、太陽能板的出口年增逾20%，金額超過1500億美元（4.88兆台幣）。（法新社）

去年中國「新三樣」產品電動車、電池、太陽能板的出口年增逾20%，金額超過1500億美元（4.88兆台幣）。（法新社）

2024/04/30 16:43

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》報導，澳洲格里菲斯大學亞洲研究中心（Griffith Asia Institute）的最新報告顯示，去年中國「新三樣」產品電動車、電池、太陽能板的出口年增逾20%，金額超過1500億美元（近5兆台幣）創紀錄，也衝擊全球相關業者，促使已開發國家警戒，如臨大敵。

根據《彭博》分析中國的貿易資料，儘管今年「新三樣」出口數量料將繼續攀高，出口金額則將減少，但這是因為中國出口業者降價所致。

上述數字顯示，中國的工業產能為何迅速變成全球經濟之主要隱憂。北京當局聲稱，其蓬勃發展的產業將有助於滿足國內和海外需求，協助全球以負擔得起的成本轉型至更乾淨的能源。也想發展自身產能的美國和歐洲則說，中國的過度生產不公平的傷害競爭者。

報告作者張靜（音譯）和尼多皮爾（Christoph Nidopil）表示，中國對上述領域的主導不可能被挑戰，理由包括政府對這些產業的支持等，升高的貿易緊張可能影響貿易流動，促使中國一些製造商到海外投資設廠。

報告說，中國去年出口的鋰電池年增約22%，達650億美元，美國、德國和南韓是最大市場。這些出口有部分也許是由庫存需求所推動，因美國開始收緊規則，排除中國製電池。這個改變已造成影響，今年第1季中國對美國和南韓的電池出口金額以美元計價已經下跌，中國製造商降價也可能是部分原因。

中國巨量的太陽能板產能已攻佔全球大部分市場，導致成本下降，並迫使一些競爭者裁員、取消建廠計畫，甚至退出市場。但太陽能板價格下跌也開始反噬中國廠商，隆基綠能本週公布財報顯示，第1季出現虧損。隆基綠能總裁李振國去年預測，太陽能板價格持續下跌，將使業界逾半廠商被整併。儘管中國太陽能業者出現虧損，去年的出口金額仍比2022年增逾1/3。

報告說，比亞迪、蔚來汽車等中國電動車商去年生產約1000萬輛電動車，佔全球產能的近70%。中國官方數據顯示，其中的逾150萬輛電動車出口，年增64%。歐洲是中國電動車的最大出口目的地，但突然暴增的進口數量震撼歐洲各國政府和車商，歐盟已對中國電動車商是否接受政府補貼展開調查，可能導致今年稍後對中國電動車課徵關稅。

但中國電動車商瘋狂生產的後果就是產能過剩，各家車商已開始進行價格戰，導致獲利縮水，甚至出現虧損。最大電動車商比亞迪第1季財報顯示，獲利增速創4年來最慢，儘管出口量激增150%。

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