回應武林爭端 馬雲：練太極的樂趣不是來自爭鬥

馬雲表示，練太極的最大樂趣不是來自爭鬥，而是從爭鬥中感悟太極。（路透資料照）

2017-05-04 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕「格鬥狂人」徐曉冬不到20秒將「太極宗師」魏雷KO的比賽，引起外界懷疑傳統武術的實戰性。阿里巴巴集團主席馬雲表示，練太極的最大樂趣不是來自爭鬥，而是從爭鬥中感悟太極，「冷兵器時代早結束了，太極拳更應該是文化樂趣。」

馬雲表示，他是「熱愛太極和自由搏擊多年的偽拳迷」，金庸、古龍、梁羽生等小說讀過無數遍，無論是MMA（綜合格鬥）還是UFC（終極格鬥冠軍賽）比賽，打開電視就關不了，還至少與8名太極拳老師學習。

馬雲認為，太極拳肯定能實戰，但真正能打的人不多，能成為技擊高手的更是鳳毛麟角，絕大部分人其實是練太極操，或只是太極拳公園江湖的「太極操」愛好者。馬雲說，現代自由搏擊本身就是為搏擊而生，若與太極拳相比，自由搏擊確實進展速度來得快、效果明顯。

馬雲指出，一場街鬥不能說明任何問題，自由搏擊與太極拳規則不一致，根本無從談起，就像拿籃球的進球數與足球的進球數相比，說足球不如籃球，這是拿鴨和雞比。

馬雲說，「在槍炮甚至導彈、核彈面前，一切武功『同是天涯淪落人』，相煎何太急？所以，今天練武之人，與其在武功當中求勝人，不如在武功當中求勝己。」