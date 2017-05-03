| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 國際

北韓商機無限？ 中客擠爆鴨綠江

原為聯通中國與北韓的鴨綠江斷橋，現已無法連通。（法新社）

2017-05-03  16:05

〔即時新聞／綜合報導〕而由於國際局勢緊張，還有中國人民對薩德反感的情況下，至南韓旅遊的人氣明顯降低，許多中客改成到鴨綠江觀賞北韓風光來取代。

據《聯合新聞網》報導，遼寧省丹東市與北韓僅一江之隔，風景秀麗且能望見北韓風光。當地開設的韓式烤肉店門庭若市，有許多遊客在鴨綠江畔觀賞北韓景色。丹東市旅遊委數據統計，4月29日至5月1日，丹東市旅遊景區觀光人氣快速提升，鳳凰山景區接待遊客6.4萬人次，鴨綠江風景名勝區接待遊客35.52萬人次。

根據飛豬旅遊顯示，由於中國官方與人民對於薩德的不滿，前往韓國的旅遊人數大幅下跌了86%，不少遊客轉變目的地去香港、東南亞，也促進香港旅遊「回暖」。

另外中國旅遊研究院與攜程旅行網大數據聯合實驗室發布「2017『五一』旅遊報告與人氣排行榜」，今年中國人民的旅遊熱點前五名依序為，曼谷、新加坡、香港、普吉島和台灣。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 北韓 薩德
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：北韓商機無限？ 中客擠爆鴨綠江


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.