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北韓商機無限？ 中客擠爆鴨綠江
2017-05-03 16:05
原為聯通中國與北韓的鴨綠江斷橋，現已無法連通。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕而由於國際局勢緊張，還有中國人民對薩德反感的情況下，至南韓旅遊的人氣明顯降低，許多中客改成到鴨綠江觀賞北韓風光來取代。
據《聯合新聞網》報導，遼寧省丹東市與北韓僅一江之隔，風景秀麗且能望見北韓風光。當地開設的韓式烤肉店門庭若市，有許多遊客在鴨綠江畔觀賞北韓景色。丹東市旅遊委數據統計，4月29日至5月1日，丹東市旅遊景區觀光人氣快速提升，鳳凰山景區接待遊客6.4萬人次，鴨綠江風景名勝區接待遊客35.52萬人次。
根據飛豬旅遊顯示，由於中國官方與人民對於薩德的不滿，前往韓國的旅遊人數大幅下跌了86%，不少遊客轉變目的地去香港、東南亞，也促進香港旅遊「回暖」。
另外中國旅遊研究院與攜程旅行網大數據聯合實驗室發布「2017『五一』旅遊報告與人氣排行榜」，今年中國人民的旅遊熱點前五名依序為，曼谷、新加坡、香港、普吉島和台灣。
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