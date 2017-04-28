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猶如冰川上的流血傷口 南極「血瀑布」解謎
2017-04-28 08:12
血瀑布之謎終於解開，原來是源自於一保存在冰川中的古老鹽水湖。（圖取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕一世紀前，科學家在南極「泰勒冰川」（Taylor Glacier）發現一詭異景象，在雪白冰川上流出紅色水流，猶如血瀑布。如今血瀑布之謎終於解開，原來是源自於一保存在冰川中的古老鹽水湖。
《紐約郵報》報導，1911年科學家發現血瀑布，並推論是受到藻類影響，水才變成紅色。2003年，科學家推翻藻類說法，發現是水中豐富的氧化鐵，所以呈現紅色，科學家相信，血瀑布源頭是500萬年前的鹽水湖。
報導指出，如今阿拉斯加大學費爾班克斯大學（UAF）與科羅拉多大學（Colorado College）科學家利用迴聲定位技術發現血瀑布的源頭，是冰川中有著100萬年歷史的古老大湖。
報導表示，該研究也顯示出泰勒冰川有自己的水流系統，科學家對於湖水被保存在冰川中卻沒有結凍感到驚訝。科學家解釋，由於水結冰會釋放熱量，導致周遭的冰塊溶化，成了血瀑布源源不絕的關鍵。
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