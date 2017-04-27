學生上課、睡覺通通上直播 強國家長還大力支持

2017-04-27 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路直播盛行，不少人都可透過直播分享個人生活的大小事，但在中國卻傳出有網路平台上竟能直接看到許多學校校內場景，包含教室、學生宿舍都有，引發外界兩極意見，贊同的人認為可讓家長「見證孩子的點滴」，反對方則認為這樣的內容侵犯了學生隱私，也有人提出，這樣的做法可能導致學生在監控下進行「自我表演」，長久以後容易導致心理問題。

專家擔心受監控學生出現心理問題

綜合媒體報導，這一款網路平台名為《水滴直播》，在上頭可看到包含北京、山東、河南、安徽等省份的多處學校，從幼稚園到高中，甚至於課外輔導機構等處的教室、走廊、宿舍都被開設了直播，據有同意直播的相關校方表示，一開始是部分班級在家長要求下安裝攝影機，因為當教師反映學生問題時，就有家長推薦這款直播。也有學校是為了讓家長能與留守兒童多溝通，而主動分享內容給家長。據稱雖然一開始也有人反對，但在溝通後家長還是同意安裝，並直稱「直播有毒，有時間就拿出來看」、「有了這個直播可以看到兒子學校的一舉一動了。」

但針對這樣的作法，外界仍有不同的聲音，據中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇指出，將老師、學生置於監控之下，涉嫌侵犯隱私，且學生在監控下所表現的可能是在表演，長時間這樣做持續容易引發心理問題。有些學生在接受媒體訪問時則對直播表達不滿，因為感覺被監視、一點自由也沒有。

香港部分餐廳、辦公室也上直播畫面

港媒《香港01》在先前的報導則指出，在《水滴直播》上也能找到許多香港的場景，包含辦公室、停車場、街道和餐廳等，有些餐廳甚至能清楚的看到在店內用餐的顧客，店主對此則表示，接到中國的「360攝像機」邀請免費裝設，對方聲稱有宣傳效果，因此才裝設，並在店內貼出「已安裝24小時閉路電視及錄影系統」的公告，但並未向每位上門的顧客說明此事。

《水滴直播》今則針對引發外界議論發文指稱，平台上所看到的內容都是經過用戶自主自願同意後才分享出去，包含學校的部分也是在學校和老師與家長溝通後進行相關系統的裝設，《水滴直播》並強調絕無與他們有任何商業往來，或是對任何學校、教師、第三方機構等做過推廣。