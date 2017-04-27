學生上課、睡覺通通上直播 強國家長還大力支持
〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路直播盛行，不少人都可透過直播分享個人生活的大小事，但在中國卻傳出有網路平台上竟能直接看到許多學校校內場景，包含教室、學生宿舍都有，引發外界兩極意見，贊同的人認為可讓家長「見證孩子的點滴」，反對方則認為這樣的內容侵犯了學生隱私，也有人提出，這樣的做法可能導致學生在監控下進行「自我表演」，長久以後容易導致心理問題。
專家擔心受監控學生出現心理問題
綜合媒體報導，這一款網路平台名為《水滴直播》，在上頭可看到包含北京、山東、河南、安徽等省份的多處學校，從幼稚園到高中，甚至於課外輔導機構等處的教室、走廊、宿舍都被開設了直播，據有同意直播的相關校方表示，一開始是部分班級在家長要求下安裝攝影機，因為當教師反映學生問題時，就有家長推薦這款直播。也有學校是為了讓家長能與留守兒童多溝通，而主動分享內容給家長。據稱雖然一開始也有人反對，但在溝通後家長還是同意安裝，並直稱「直播有毒，有時間就拿出來看」、「有了這個直播可以看到兒子學校的一舉一動了。」
但針對這樣的作法，外界仍有不同的聲音，據中國21世紀教育研究院副院長熊丙奇指出，將老師、學生置於監控之下，涉嫌侵犯隱私，且學生在監控下所表現的可能是在表演，長時間這樣做持續容易引發心理問題。有些學生在接受媒體訪問時則對直播表達不滿，因為感覺被監視、一點自由也沒有。
香港部分餐廳、辦公室也上直播畫面
港媒《香港01》在先前的報導則指出，在《水滴直播》上也能找到許多香港的場景，包含辦公室、停車場、街道和餐廳等，有些餐廳甚至能清楚的看到在店內用餐的顧客，店主對此則表示，接到中國的「360攝像機」邀請免費裝設，對方聲稱有宣傳效果，因此才裝設，並在店內貼出「已安裝24小時閉路電視及錄影系統」的公告，但並未向每位上門的顧客說明此事。
《水滴直播》今則針對引發外界議論發文指稱，平台上所看到的內容都是經過用戶自主自願同意後才分享出去，包含學校的部分也是在學校和老師與家長溝通後進行相關系統的裝設，《水滴直播》並強調絕無與他們有任何商業往來，或是對任何學校、教師、第三方機構等做過推廣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女用情趣坐騎「深入其境」 學生設計超前衛
- 投球神似金布瑞 「胡智為話題」正夯
- 〈家庭診療室〉好友女友吃飛醋 竟要我們讓步
- 長期熬夜傷神 補眠也要補營養
- 舉重亞錦賽》郭婞淳一「舉」連霸 更勝里奧金牌
- 李㼈輕鬆摔車 全靠有這招
- 「說好回來分享的」好友不捨劉女命喪尼泊爾
- 《觀察筆記》站尾包衰
- 48小時與15球鋪陳…胡智為完美首戰大聯盟
- 遊覽車國道行駛火燒車 24名乘客倉皇逃生
- 胡爸透露 高中那一摔或許是關鍵
- 高田櫻色，日夜競美─日本新潟縣
- 寶璣王后錶巡展 首站進駐台灣
- 明各地轉涼、降雨明顯 梅花颱風暫無影響
- 老骨董DC-3抵台 IDF伴飛致敬
- 身分證末4碼5748不吉 爸爸報戶口苦等跳號
- 避免公宅社福空窗期 民代促快找委外商
- 點香、燒金紙歸空污 逾六千人連署反對
- 宜蘭豪華農舍 明年擬加徵豪宅稅
- 北市信義區機車撞汽車 車體起火燃燒
- 王浩宇中壢總站短講 預告桃客司機明市府抗議
- 先發戰報》提振「猿」氣 祭出屠獅高手
- 台灣成功號 將成安平新地標
- 嚴正嵐披浪漫白紗 被笑像辦家家酒
- 劉亮佐哀號沒空做人 遭虧你沒那麼久
- 小英不滿前瞻宣傳論述不足? 徐國勇晚間澄清
- 自認「合理使用」法界：根本不符著作權法
- 保證安全 桃市府官員被要求議場吃蛋
- 無辜捲進戴奧辛疑雲 彰化2蛋行無意重新上架
- 沒速限標誌 超速挨罰民眾不服
- NBA》不想再缺席 朗度想在季後賽第五戰出賽
- 中職》跨世代對決 38歲陽建福滿壘失分危機K掉大王（影音）
- 工人犯了「7年之癢」 原來是這瓶惹的禍
- 苗栗高鐵特定區路燈亮全天 挨批浪費
- 明年起桃市府自徵牌照稅 年省5000多萬
- 遊艇違停、污水廠仍未開罰 議員轟不停
- 殷仔今戰費城人 提防老少雙砲管
- 郭金運企圖逃獄 罪加一等
- 自由廣場》從特別費案說起
- 海外醫界盼協力推動參與WHA
標題：學生上課、睡覺通通上直播 強國家長還大力支持
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email