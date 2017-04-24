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釣魚抓到劇毒「中國火龍」 強國人幼時常把玩...

中國南京1名蔡男，22日下午釣魚時，意外捕捉到含有劇毒「河豚素」的「東方蠑螈」。（圖擷取自「騰訊網」）

2017-04-24  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇南京1名蔡姓男子，日前釣魚意外抓到5條全身黑漆、4條腿、長了尾巴的怪魚，原以為是娃娃魚的幼苗，不料，獸醫查看後，直指這是含有劇毒「河豚素」的「東方蠑螈」！

綜合中媒報導，蔡男表示，22日下午他在釣黃鱔時，發現石頭縫裡有10多條、長7至8公分、橘紅色腹部的怪魚鑽動，抓了其中5隻回家。上網一查，驚覺自己可能誤抓國家二級保育類動物娃娃魚，趕緊帶去南京紅山動物園獸醫院給專家鑑定。

獸醫程玉琨表示，這是具有「中國火龍」之稱的「東方蠑螈」，主要分布於中國東、中部地區的池塘、溪流或水田，以孑孓、水蚤、小魚等為食，皮膚裡含有世界上毒性最強的「河豚素」，建議若在野外發現牠們，不要帶回家養，不慎觸碰到的話，記得要洗手，還要避免自家寵物誤食，以免中毒死亡。

報導指出，光1毫克的河豚素就足以讓人致命，且因河豚素無法通過大腦中血液細胞的屏障，中毒者會在清醒的狀態下，感到痛苦難耐，通常毒發後，最快20分鐘內身亡，但普遍來說是4至6小時，最長不超過8小時。

中國網友驚呼，「劇毒？小時候經常放在手上把玩」、「靠，以前小學門口3塊錢一隻，我還買了不少欸！」多數人則質疑獸醫的說法，「我看到還以為要去醫院之類的，結果竟只是要洗手？」、「不洗手也沒事啊」、「我怎麼覺得沒有毒？」

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  • 蔡男表示，他是在釣黃鱔時，意外發現石頭縫裡的「中國火龍」。（圖擷取自中國《網易》）

    蔡男表示，他是在釣黃鱔時，意外發現石頭縫裡的「中國火龍」。（圖擷取自中國《網易》）

  • 獸醫表示，若不小心碰到含有「河豚素」的「東方蠑螈」，記得要洗手。（圖擷取自中國《網易》）

    獸醫表示，若不小心碰到含有「河豚素」的「東方蠑螈」，記得要洗手。（圖擷取自中國《網易》）

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