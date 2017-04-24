開敞篷去自動洗車 下場就是被洗刷刷

澳洲廣播節目主持人Hamish和Andy，開著敞篷車去自動洗車，結果就是被洗刷刷。

2017-04-24 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲整人廣播節目《漢米與安迪》（Hamish & Andy），2名主持人以搞怪聞名，最近他們開著敞篷車進入自動洗車廠，想嘗試看看如果沒有車頂和車窗保護，人在裡面會落得怎樣的下場，結果他們最後雙雙被洗車的大刷子蹂躪。

漢米和安迪的這段影片被上傳到YouTube上，只見2人為了這此挑戰做足準備，除了穿短褲之外，連上衣索性都沒穿，還戴上類似浮潛專用的蛙鏡。雖然如此，他們對於要開著敞篷車進入自動洗車廠仍相當緊張，緊緊握著彼此的手讓車緩緩前進。

漢米和安迪首先遭遇水和泡沫的洗禮，隨後藍色的旋轉刷子無情地從他們身邊刷過，讓他們慘叫連連，接著迎來的大魔王則是高壓水柱，原本是為了洗去車身的泡沫，但對於半裸的兩人卻成了砲擊般的酷刑。最後他們終於盼到了「救贖」，強力吹風機吹走車上水滴，也稍微烘乾2人濕淋淋的身體。

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