| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
立法院審查前瞻條例 藍綠吵成一團 同性婚姻平權釋憲案 5/24公布結果
 首頁 > 國際

開敞篷去自動洗車 下場就是被洗刷刷

澳洲廣播節目主持人Hamish和Andy，開著敞篷車去自動洗車，結果就是被洗刷刷。

2017-04-24  09:37

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲整人廣播節目《漢米與安迪》（Hamish & Andy），2名主持人以搞怪聞名，最近他們開著敞篷車進入自動洗車廠，想嘗試看看如果沒有車頂和車窗保護，人在裡面會落得怎樣的下場，結果他們最後雙雙被洗車的大刷子蹂躪。

漢米和安迪的這段影片被上傳到YouTube上，只見2人為了這此挑戰做足準備，除了穿短褲之外，連上衣索性都沒穿，還戴上類似浮潛專用的蛙鏡。雖然如此，他們對於要開著敞篷車進入自動洗車廠仍相當緊張，緊緊握著彼此的手讓車緩緩前進。

漢米和安迪首先遭遇水和泡沫的洗禮，隨後藍色的旋轉刷子無情地從他們身邊刷過，讓他們慘叫連連，接著迎來的大魔王則是高壓水柱，原本是為了洗去車身的泡沫，但對於半裸的兩人卻成了砲擊般的酷刑。最後他們終於盼到了「救贖」，強力吹風機吹走車上水滴，也稍微烘乾2人濕淋淋的身體。

相關影片請見：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 敞篷車 洗車 澳洲
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：開敞篷去自動洗車 下場就是被洗刷刷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.