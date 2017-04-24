名校生當男優年賺556萬 因太累找好友滿足女友

森林原人。（圖取自livedoor）

2017-04-24 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕著名的37歲男優森林原人，近日接受節目專訪，表示自己曾就讀名校，後來轉戰AV界後年收入達2000萬日元（約台幣556萬），他更勁爆透露，自己會因為很累，找男優好友滿足女友。

日媒報導，森林原人小時後成績優異，考進明星學校筑波大附屬駒場中學，但進了名校後發現同學都比自己更加聰明，灰心喪志之餘開始看色情書刊、影片，高中畢業後到租片店打工，發現自己就是店內最常租A片的客人，讓他起意投身AV界。

報導指出，森林原人初入片廠時並不特別受到青睞，但如今他已交手過8500名女優，其中與知名女優希崎潔西卡合作超過30次，希崎潔西卡表示，森林原人的「尺寸」讓他成為知名男優。

森林原人也在節目中吐露自己的愛情觀，他認為男生和女生有性慾都是正常的，自己因為太累無法滿足女友的時候，會請男優好友代打，辛辣發言讓節目來賓相當驚訝。