船塢開始注水 傳中國首艘自製航母下午下水
2017-04-23 14:18
中國自製航母船塢開始注水位，傳下午將舉行下水典禮。（圖擷自新浪軍事）
〔即時新聞／綜合報導〕今（24）日是中國解放軍所謂的「海軍節」，傳中國首艘自製航空母艦也將在今天下水慶祝「海軍節」，該航母船塢上午已開始注水，造船工人也都下艦，最快在今天下午3點下水。
綜合中國媒體報導，中國首艘自製航空母艦周圍支架已拆除，船塢也在上午9點開始注水，依注水速度估計，將在下午2點完成注水工作，可能在今天下午3點舉行下水典禮，但由於今天是小潮日，對於航母這種大型船艦而言，水越深越安全，4月27日至29日大潮日應該才是最適合下水的日子，所以完成形式上的下水典禮後，這艘航母可能不會出塢，靜待合適的潮汐。
根據香港媒體《明報》報導，稱該航母動力系統雖已經初步安裝完畢，但尚未進行「試車」（發動機試運轉）及「鍋爐吹管」等工作，所謂「鍋爐吹管」是指對蒸汽管道進行吹掃，使之乾淨、無污染的工序，以免蒸汽裡有雜質損壞汽輪機的旋轉葉輪。
上述這兩項步驟是艦船下水試航前最基本的準備工作，因此推測該艦短時間內仍無法出海試航。
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