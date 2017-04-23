三原慧悟做出可拿起來的珍奶！ 結果卻出乎意料...

「能夠拿起來的珍奶」看起來有點噁心。（圖取自YouTube）

2017-04-23 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本網路紅人三原慧悟做了一個實驗，用「可以拿起來的水，做出了能夠拿起來的珍奶」，結果卻是讓人出乎意料！

三原慧悟和友人Karen想做能夠拿起來的珍奶，最後雖然實驗成功，珍奶也確實可以拿起來，但是樣子卻不美觀，味道也有點怪，而且如果不小心「珍奶」還可能會破掉，

網友相當佩服三原敬業的態度，因為就算實驗後的珍奶看起來有點噁心，但他還是喝掉，網友留言：「三原敢吃，真的覺得超級敬業」、「一坨奶茶看起來好像拉肚子的...」、「看起來好可怕，完全不想吃」、「還是去飲料店買珍奶吧」。

相關影片請見：