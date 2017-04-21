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杜特蒂再登俄軍艦 笑稱「有俄國罩，我無所畏懼」
2017-04-21 20:27
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯太平洋艦隊旗艦「瓦雅格號」（Varyag）20日抵達馬尼拉，菲律賓總統杜特蒂今（21日）天登艦參觀，開心地表示「有俄羅斯罩著，我無所畏懼」。
綜合媒體報導，「菲律賓總統杜特蒂今天在國安顧問艾斯畢（Hermogenes Esperon Jr）、代理外交部長馬納羅（Enrique Manalo）與俄國駐菲大使科霍瓦耶夫（Igor Khovaev）的陪同下，登上瓦雅格號參觀，在接受媒體攝影時杜特蒂開心地說：「有俄羅斯罩著，我無所畏懼。」（The Russians are with me so I shall not be afraid）
這是杜特蒂第二次登上俄國軍艦，他上任後菲律賓改走「遠美親中俄」的外交路線，上個月已敲定總統將在5月25日訪俄。瓦雅格號則在杜特蒂出訪前一個月底達菲律賓，展開為期4天的親善訪問，展現雙方合作及友誼。
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