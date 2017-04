杜特蒂再登俄軍艦 笑稱「有俄國罩，我無所畏懼」

2017-04-21 20:27

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯太平洋艦隊旗艦「瓦雅格號」(Varyag)20日抵達馬尼拉,菲律賓總統杜特蒂今(21日)天登艦參觀,開心地表示「有俄羅斯罩著,我無所畏懼」。

綜合媒體報導,「菲律賓總統杜特蒂今天在國安顧問艾斯畢(Hermogenes Esperon Jr)、代理外交部長馬納羅(Enrique Manalo)與俄國駐菲大使科霍瓦耶夫(Igor Khovaev)的陪同下,登上瓦雅格號參觀,在接受媒體攝影時杜特蒂開心地說:「有俄羅斯罩著,我無所畏懼。」(The Russians are with me so I shall not be afraid)

這是杜特蒂第二次登上俄國軍艦,他上任後菲律賓改走「遠美親中俄」的外交路線,上個月已敲定總統將在5月25日訪俄。瓦雅格號則在杜特蒂出訪前一個月底達菲律賓,展開為期4天的親善訪問,展現雙方合作及友誼。