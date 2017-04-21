央視美女主播富商夫遭羈押 看守所內「離奇死亡」

2017-04-21 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國央視美女主播劉芳菲近日在微搏表示自己「痛到不能呼吸又不能言」引起關注，後經中共內部消息指出，劉芳菲的香港富商丈夫劉希泳在看守所「離奇死亡」，案涉大批政法系官員，甚至包括現任、前任常委，家屬更被政府要求噤聲，與劉芳菲動態想表達的意境不謀而合。

綜合媒體報導，央視主播劉芳菲丈夫劉希泳今年60歲，除了是尖沙嘴君怡酒店東主外，還經營紡織品服裝進出口貿易及房地產等等，但在不久前被以涉嫌官商勾結為名義遭調查，1個月前轉往吉林延邊看守所羈押，不久後卻離奇死亡，遭質疑「被身亡」。

主播劉芳菲在9日在微博上表示：「痛到不能呼吸的感覺你們有過嗎？痛到不能呼吸又不能言，你們有過嗎？心臟停跳，那一刻會痛麼？還是，跳動著的人更痛？」似乎對老公的死難以明言，引發外界諸多揣測，但該內容已被刪除。

然而劉希泳的名字雖然在Google上能查得上萬筆資料，但在中國搜尋引擎上卻完全一無所獲。

劉希泳在2016年底就因涉嫌詐騙中國工商銀行（亞洲）2億多港幣的貸款而遭到通緝，更早之前也曾捲入香港光大集團的權利鬥爭中。