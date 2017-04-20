福岡驚傳鉅額搶案 男子領3.8億鈔票被襲擊搶走

福岡今日驚傳鉅額搶案，上班族領3.8億日圓被不明人士襲擊搶走。（圖擷取自朝日新聞）

2017-04-20 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡市今日發生一起驚人搶案，一名29歲的男性上班族在當地時間中午12點25分到位於福岡市鬧區的瑞穗銀行福岡分行提領3億8400萬日圓（約1億729萬元新台幣），就當他將錢裝到黑色行李箱走出銀行時，隨即遭到3名不明人士襲擊，3億8400萬日圓現金就這樣被直接搶走。

綜合日媒報導，該名上班族對警方表示，當時自己拉著行李箱走出銀行時，突然被催淚瓦斯攻擊，隨後行李箱就被搶走了。上班族回憶行搶3人組的特徵，一人為30歲左右、體格結實的中年男性，全身穿著灰色工作服，戴著毛帽及圍巾，試圖遮掩臉部；另一人則是穿著黑色工作服、把白毛巾綁在臉上當口罩的男性，最後一人則不清楚性別及特徵。

3人行搶之後，隨即搭乘一部白色廂型車，往南方行駛，警方調閱監視器追蹤嫌犯下落。有日媒指出，1億日圓紙鈔約有10公斤重，若是以此次失竊的金額加上行李箱的重量，重量可達40公斤，犯案地點位於福岡最繁華的天神地區，附近高樓林立，且距離福岡縣中央警署及福岡市政府十分相近，發生鉅額搶案可說是令人震驚。