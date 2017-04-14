Switch在美熱銷逾90萬台 成任天堂賣最快主機

任天堂Switch遊戲機3月初在美國開賣以來，銷售速度創下新紀錄。（彭博）

2017-04-14 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕遊戲機大廠任天堂相隔4年後，推出新一代遊戲機「Nintendo Switch」，3月3日上市開賣，開售首月在美國狂賣超過90萬台，是任天堂在美國有史以來賣最快的遊戲主機。

綜合外媒報導，NPD Group公布的數據顯示，Switch3月份在北美熱銷了90.6萬台，這個銷售速度比任天堂歷史上任何一款遊戲主機都要快，不過任天堂新聞發言人說，這數據是美國市場，不是全球市場，由於目前Switch一直供不應求，許多人認為Switch的銷量將會超過Wii，Wii是任天堂歷史上最暢銷的家用遊戲機。

在Switch熱賣的帶動下，自3月初以來，任天堂股價上漲了12％，分析師估計，3月份Switch全球銷量約為250-300萬台，比任天堂原定目標200萬台高。

Switch打破過去家用遊戲機概念，同時搭載了6.2吋螢幕，玩家不但可在家連接電視遊玩，也可以如同掌機攜帶外出自己玩，或是與同伴同樂。Switch本月3日已在日本、美國、香港等世界多個國家開賣，但台灣目前尚未有上市消息。