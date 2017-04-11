內部信件流出 聯航CEO稱亞裔男「有破壞性、好鬥」

一名亞裔男乘客拒絕下機，遭航空公司強行拖走。（圖擷取自DailyMail）

2017-04-11 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空編號UA3411客機9日晚間，因為強拖一名亞裔男乘客下機，引發社會議論。對此聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）發出道歉聲明，但他寫給內部員工的信件流出，內容批評該亞裔男子「有破壞性、好鬥」。

《芝加哥論壇報》刊出信件內容，指出該班機乘客完成登機後，工作人員被告知有機組人員要上機，因此找尋自願下機的乘客，並提供最高1000美元的賠償。當我們告知乘客時，這位男子提高音量拒絕，也不聽工作人員說明。

報導指出，姆諾茲在信中表示，工作人員陸續與該男接觸，但該男子表現得愈來愈有破壞性、好鬥。工作人員只好通知芝加哥飛航保安人員，協助移除顧客下機，該男仍數度拒絕。

報導表示，姆諾茲指出，該男拒絕與芝加哥飛航保安人員合作，因此保安人員將他抬離飛機，該男子卻仍執意跑回機上。